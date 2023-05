Heldere dag in IJsselstein

Waarom de voertaal in Lopik eind juni Engels is en er in het dorpshuis een Vrijheids­di­ner plaats­vindt

Duitsers, Italianen, Fransen en ook nog Oekraïners. Eind juni verandert plattelandsgemeente Lopik even in een mondaine plaats waar Engels de voertaal is. Reden? Lopik is gastheer voor Grebenstein, Sarsina en Lezoux, de plaatsen waarmee het een stedenband heeft. ,,Gewoon aan de keukentafel leer je buitenlanders het beste kennen.’’