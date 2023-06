Heldere ochtend en middag in IJsselstein

Tientallen klachten over festivalla­waai in Utrecht (zelfs als de muziek niét te hard staat)

Kopjes die op tafel trillen, slapeloze kinderen, onrustige huisdieren: de gemeente Utrecht ontving afgelopen weekend tientallen klachten over het lawaai van Verknipt Festival. En dat terwijl de organisatie zich netjes aan de geluidsregels hield. Stellen we ons aan of was er écht sprake van hinderlijke herrie?