IJsselstein maakt nieuwe plannen voor binnenstad: wordt tijdelijke brug straks definitief?

Tekort van 72 miljoen euro dreigt voor Utrecht, zorg mogelijk kind van de rekening

Het tekort op de begroting van de gemeente Utrecht dreigt in 2027 op te lopen tot 72 miljoen euro. Om dat te voorkomen én om te kunnen blijven investeren op plekken in de stad waar dat het hardst nodig is, zijn volgens wethouder Susanne Schilderman (D66, financiën) met name in de zorg ingrijpende keuzes nodig.