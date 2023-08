In de winkel van Trude kost álles 50 cent: ‘Ik heb altijd gedroomd van een eigen zaak en kijk nu’

Fietsenwin­kel beleeft gouden tijd dankzij UIT-week, maar: ‘Wij verkopen geen oude barrels’

Fietshandelaar Jip Eichelsheim krijgt geen moment rust. Sinds de start van de introductieweek voor nieuwe studenten deze week, is er een ware run op fietsen ontstaan. En dat is goed te merken in het rijwielpaleis aan de Nobelstraat: alle huurfietsen zijn weg.