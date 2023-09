In IJsselstein werd 12 op de duizend jongeren verdacht van een crimineel feit

column In Utrechtse fietsjun­gle geldt het recht van de sterkste, en dat zag Marieke op pijnlijke wijze duidelijk worden

Ik had weinig last van hoge bloeddruk, totdat ik recent voor mijn juffenarbeit in de spits door het centrum van Utrecht moest gaan fietsen. Afgelopen week lukte het me zelfs niet meer om mijn tranen van onmacht terug de traanbuis in te vechten.