Meer woningen gebouwd in IJsselstein

Omstreden sloop in Vreeswijk flinke stap dichterbij; nieuwe woningen kunnen er over drie jaar staan

Er komt schot in de plannen voor sloop en nieuwbouw in Vreeswijk. Er ligt nu een sociaal plan, waardoor bewoners uit de te slopen woningen kunnen verhuizen. Ook heeft het Nieuwegeinse gemeentebestuur ingestemd met de plannen. De nieuwbouw zou er in 2026 moeten staan.