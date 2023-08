Nachtvlinders spotten populaire hobby: 130 soorten geteld in IJsselstein

Ontzetting in Utrechtse wijk Kanalenei­land na steekpar­tij bij theehuis: ‘Leek een soort straatge­vecht’

Het was een ‘chaos’ afgelopen nacht aan de Marco Pololaan in Kanaleneiland. Dat zeggen omwonenden van theehuis Al-Asdekaa. Daar ontstond vlak na middernacht een steekpartij waarbij drie mensen gewond raakten. Een van hen is zelfs zwaargewond. ,,Ik woon al sinds 2005 in Kanaleneiland en de wijk heeft een reputatie. Maar zoiets als dit heb ik nog nooit meegemaakt.”