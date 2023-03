Pakket maatregelen moet Noord IJsseldijk veiliger maken, maar bewoners zijn er nog niet gerust op

Verkeersdrempels, 30km-zone en zelfs een vrijliggend fietspad. Het is een greep uit de maatregelen die nodig is om het gebied van rond de honderd nieuwe flexwoningen aan de Noord IJsseldijk in IJsselstein verkeersveiliger te maken.

Het is inmiddels wel bekend: om de 12.000 euro subsidie per flexwoning binnen te slepen – toch goed voor 1,2 miljoen euro, moet Cazas Wonen nog dit jaar beginnen met bouwen. De gemeente zet alle zeilen bij om dat mogelijk te maken, zeker nu de verklaring van geen bedenkingen binnen is.

Maar het is zeker niet zo dat de omgevingsvergunning, inclusief het onderzoek naar de verkeersveiligheid en ontsluiting van de wijk, er maar even doorheen worden gejast, zegt wethouder Edwin Tas. ,,We nemen het heel serieus.’’

Er wordt te hard gereden

De bewoners zijn immers ervaringsdeskundig, aldus de wethouder. Die zien dagelijks dat auto’s, toeristen op de fiets en landbouwvoertuigen een complexe cocktail is op de Noord IJsseldijk. ,,En op het eerste stuk, een weg rechtdoor waar 50-km is toegestaan, wordt regelmatig te hard gereden.’’

Al voordat de plannen voor tijdelijke woningen aan de Noord IJsseldijk er waren, was het verkeer daar al een knelpunt, zegt hij. Volgens planning zou daar in 2026 wat aan worden gedaan. ,,Maar we halen dat nu naar voren. Als het goed komt met de vergunningen en de wijk gaat daar straks gebouwd worden, dan pakken we als het even kan de verkeersveiligheid ook meteen aan.’’

Alle opties open

Dat gebeurd tot net voorbij de plek waar de inrit naar het wijkje met flexwoningen moet komen. Daarvoor moet de gemeenteraad echter nog wel geld vrijmaken. Wat Tas betreft liggen alle opties open wat betreft maatregelen om het veiliger te maken.

Verkeersdrempels, 30km-zone en zelfs een vrijliggend fietspad. ,,Al is dat met bewoning aan de ene kant en een sloot aan de andere wel erg lastig te realiseren. Maar we gaan het tegen het licht houden en houden daarbij rekening met andere ontwikkelingen in het gebied, zoals de toekomstige bouw van een hotel.’’

Bewoners zijn er niet gerust op

Ondanks al zijn toezeggingen zijn de bewoners aan de Noord IJsseldijk er allerminst gerust op, zegt Femke Hoogendoorn, een van hen. ,,Tot nu toe verloopt het proces stroef. Gesprekken met de wethouder kwamen moeizaam tot stand, informatie werd in onze beleving achtergehouden. Dat geeft geen vertrouwen in een deugdelijk proces.’’

In het wijkje flexwoningen is straks ook ruimte voor statushouders. 10 procent van de woningen is mogelijk, maar Tas denkt niet dat het zover zal komen. ,,Vrijwel iedere statushouder wil ook gezinshereniging en de woningen zijn voor één- of tweepersoonshuishoudens. Dat is dus niet geschikt families. Cazas zal de statushouders daarom een andere woning aanbieden.’’

Helft van de huizen voor eigen jeugd

Vorige week werd een motie van de collegepartijen LDIJ, VVD en CDA aangenomen die het college opdraagt ervoor te zorgen dat de helft van de woningen gaan naar jongeren en starters tot 35 jaar uit IJsselstein. Verder is 20 procent beschikbaar voor eenzelfde groep van buiten de gemeente en 30 procent is voor speciale groepen (zoals de statushouders).

Dat kan geregeld worden, zegt Tas. ,,Daarvoor moet de huisvestingsverordening worden aangepast, maar dat is wel degelijk mogelijk. Maar ondanks dat er veel jeugd kan wonen het wordt geen partyterrein. Er zullen ook genoeg jongeren gaan wonen die overdag werken. Die hebben daar geen puf voor.’’

