Regenbuien, maar soms ook zon in IJsselstein vandaag

Blauwalg in Veldhuizer­plas en bij het Klooster­park in De Meern

In de Veldhuizerplas en het Kloosterpark in de Utrechtse wijk De Meern is blauwalg aangetroffen. Het wijkbureau adviseert om niet te zwemmen in het water. Ook bij honden kan blauwalg voor problemen zorgen.