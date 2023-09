Special cars in IJsselstein: wie in de Oude Dame rijdt, krijgt de lach niet meer van het gezicht

Leidsche Rijntunnel in nachtelij­ke uren dicht voor grote vierjaar­lijk­se oefening van hulpdien­sten

In de Leidsche Rijntunnel in Utrecht vindt komend weekend de grote vierjaarlijkse calamiteitenoefening weer plaats. Verkeer richting Den Bosch moet rekening houden met afsluiting van de tunnel in de avond en nacht van vrijdag op zaterdag.