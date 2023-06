Terwijl Elvin en zijn gezin smachten naar een passende woning, staan om de hoek huurhuizen jarenlang leeg

Ombudsman geeft gearres­teer­de klimaatac­ti­vist met beperking gelijk: ‘Politie had beter moeten luisteren’

De politie heeft tijdens een klimaatprotest in Zeist in 2021 niet goed geluisterd toen zij een demonstrant met een fysieke beperking arresteerden en vervoerden. De vrouw, Rozemarijn van ‘t Einde, diende een klacht in over hoe ze door de agenten werd behandeld. Volgens de Nationale Ombudsman heeft de politie inderdaad fouten gemaakt.