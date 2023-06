Vandaag helder weer in IJsselstein

Overlijden Cees Loffeld doet pijn in Utrechtse voetbalwe­reld: ‘Man, Cees was zo aardig. Té aardig’

Een voetbaldier en iemand op wie je kunt bouwen. Afgelopen donderdag overleed FC Utrecht-clubman Cees Loffeld op 77-jarige leeftijd. Maar één ding is zeker: vergeten wordt de Utrechter nooit. ,,Geloof me: één brok voetbalkennis was hij.”