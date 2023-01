Automobilist wordt onwel en knalt tegen boom: twee gewonden

De kwestie Moeten we de groene polders opofferen voor woningbouw? Wat vind jij?

Diverse milieu- en belangenorganisaties zijn online een petitie gestart om het unieke landschap van het Groene Hart te redden. Als er 236.000 woningen worden gebouwd, gaat veel groene ruimte verloren, is de vrees. Maar wat vindt u als lezer van het AD? Moet er toch worden gebouwd in de polders of alleen binnen de bestaande bebouwde kom? Laat hieronder uw reactie achter!

13:01