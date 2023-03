Beschonken automobilist crasht in sloot Rijpwtering

met video Vrouw (67) en hond doodgere­den in IJmuiden, dader ervandoor, drie personen aangehou­den

Een automobilist heeft vrijdagavond in IJmuiden een vrouw (67) en haar hond doodgereden en is daarna doorgereden. Later op de avond meldden zich op het politiebureau drie personen. Zij zijn aangehouden. Hun rol bij het verkeersongeval wordt onderzocht, meldt de politie.