Bestelbus vliegt in brand op A4

Mens Erger Je Niet-toer­nooi in Ter Aar: de winnaar krijgt een wisselbe­ker én een pot augurken

Het Cultuurhistorisch museum houdt in februari een Mens Erger Je Niet-toernooi in Ter Aar. De winnaar gaat naar huis met een wel heel bijzondere prijs. De organisator van het evenement is William Akerboom.

1 februari