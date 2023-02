Bestuurder ontsnapt uit in brand gevlogen bestelwagen op de A4 bij Roelofarendsveen

Carlos beweert dat hij een psychose had toen hij Arlette doodde, nu vraagt hij om vergiffe­nis

De man die afgelopen najaar in Alphen is opgepakt in verband met de dood van Arlette Assenberg vraagt vergiffenis. Hij beweert dat hij die fatale dag een psychose had en wordt momenteel psychisch onderzocht in het Pieter Baan Centrum.

3 februari