Bewolkt weer in Kaag en Braassem vandaag

Schreeuwen­de buurman of buurvrouw op blote voeten: hier zijn de meeste meldingen van verwarde personen

Een buurvrouw die de grip op haar leven verliest of een buurman die steeds vaker op blote voeten buiten loopt en in zichzelf praat: nergens in het Groene Hart steeg het aantal telefoontjes naar de politie over verwarde personen relatief zo hard als in Bodegraven-Reeuwijk.