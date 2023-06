Bewolkt weer met lichte regen in Kaag en Braassem vanochtend

Maurice wordt knettergek van enorme vliegen­plaag: ‘Als je wil ontbijten, moet je er eerst 50 doodslaan’

Patricia van Geels uit Alphen wordt ‘krankjorum’ door de constante aanwezigheid van zeker honderden zwarte vliegen in haar tuin. Even de boel luchten na een hete dag of barbecueën in de achtertuin is er niet meer bij. ,,Dit jaar is het echt extreem.’’