Brian (31) blowde, snoof en zoop zich klem, toen hij zich bijna doodreed ging knop om: ‘Wil hoop geven’

de wijkagent Als baby van zes maanden onwel wordt, moet agent reanimeren: ‘Ik wil het niet verpesten’

Ik heb al meerdere keren gereanimeerd, maar de reanimatiepoging die me het meest is bijgebleven, is die van een baby. Het is best lastig om daarmee om te gaan, als je zoals ik zelf ook kinderen hebt. Dan komt het wel heel dichtbij.

31 januari