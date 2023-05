Deze straat is ‘tot het einde der tijden’ afgesloten; winkeliers balen van uitlopende werkzaamheden

Geheimzin­ni­ge bunkers en spionage­post voor verzet tegen Russen: speuren naar restanten Koude Oorlog in Groene Hart

Een complete schuilkelder voor het geval dat een Russische atoombom valt? Of een ultra-geheime bunker van waaruit het verzet wordt georganiseerd zodra de Sovjet-Unie Nederland is binnengemarcheerd? Leuk hoor, zo’n tour! Maar helaas, zo makkelijk is het niet om een rondje Koude Oorlog in het Groene Hart te doen. Het is echt speuren geblazen.