Dit is hoeveel mensen in de gemeente Kaag en Braassem naar de stembus mogen voor Provinciale Statenverkiezingen

reageer Meer moerasna­tuur in het Groene Hart of landbouw­grond behouden, wat vindt u?

‘Stop de kolder, geen moeras in onze polder’, dat was de strijdkreet tegen plannen om natuur aan te leggen langs de Meije. De provincies willen hier natte schraalgraslanden laten ontstaan. Boeren en inwoners zijn tegen. Wat vindt u? Nieuwe natte natuur of landbouwgrond in stand houden?