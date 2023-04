Dit ‘slimme’ ruilplan helpt dorp aan nieuwe woonwijk

Slechts in drie gemeenten in regio betalen baasjes hondenbe­las­ting (en dat bedrag gaat dit jaar omhoog)

Slechts drie gemeenten in het Groene Hart heffen hondenbelasting. Gouda is koploper. Die vraagt dit jaar 80,95 euro van het baasje, 1,80 euro of 2,3 procent meer dan in 2022.