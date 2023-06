Drie auto's tegen elkaar gebotst bij Oud Ade: lange file vanaf Leiden

Heel Hoogmade loopt uit om een kijkje te nemen in de kerk in aanbouw: ‘Herken­nings­punt komt weer terug’

Nieuwsgierigheid en vooral grote betrokkenheid zijn de drijfveren van de lange rij bezoekers die de kerk van Hoogmade zaterdag bezochten. De Onze Lieve Vrouw Geboortekerk, waar in 2019 een grote brand woedde, staat in de steigers en dat is een goed moment om even langs te gaan.