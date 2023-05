Enorm veel liefde en uren erin steken: Ruud is stapelgek op ‘zijn’ molen (en krijgt nu bijzondere eer)

Vereniging De Hollandsche Molen gunt jaarlijks maar enkele molenaars in ons land de eer om ‘erelid’ te worden. Ruud Bax (60) van de Hoogmadese Molen was nu aan de beurt. Omdat hij zoveel uren en liefde steekt in ‘zijn’ molen én het opleiden van jongere molenaars.