Garage, dakterrassen en schuur: deze oude dokterswoning is te koop (voor een flink bedrag)

5 VRAGEN Opvang regelen voor honderden Oekraïners bezorgt Alphen koppijn: dit is er aan de hand

Waar laten we honderden Oekraïners? Voor Alphen is dat een hoofdpijndossier, zeker nu veel bewoners van de Steekterweg het niet in hun buurt willen. Het probleem is ook: knopen doorhakken moet heel snel.