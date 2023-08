Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Kaag en Braassem vandaag

Zicht op de nacht Voor kroegbaas Walter is het de hele nacht feest: ‘Het is echt een dorp, je komt zo veel bekenden tegen’

Weekend! Voor veel jongeren betekent dat uitgaan. Ook Bar Amsterdam in Alphen loopt elk weekend vol. Walter Straver (52) is ook elk weekend in het uitgaansleven te vinden, maar dan als eigenaar. ,,Als ik mijn leven over zou mogen doen, zou ik zo weer een club gaan runnen.”