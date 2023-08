Rijden zonder rijbewijs? Hier worden er de meeste bekeurin­gen voor uitgedeeld: ‘Hier moet echt wat aan gebeuren’

Rijden zonder geldig rijbewijs? De meeste bekeuringen hiervoor worden uitgedeeld in Gouda, Alphen en Zuidplas. Een dure grap, want de eerste keer kost het je 260 (bromfiets) of 360 euro (auto). Daarna loopt de teller op en kan zelfs een gevangenisstraf worden opgelegd.