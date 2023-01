Glasvezel voor inwoners van Roelofarendsveen, Leimuiden en Oude Wetering

Deze inwoners krijgen desgewenst een glasvezelaansluiting in huis. Ze betalen alleen de abonnementskosten voor internet, tv en bellen. Delta Netwerk organiseert informatieavonden om inwoners te informeren over glasvezel, kosten, voorwaarden en de aanleg van glasvezel.

Deze informatieavonden vinden plaats op 1 februari in Partycentrum Keijzer in Leimuiden, 2 februari in De Spreng in Oude Wetering en 6 februari in Wagenaar in Roelofarendsveen.