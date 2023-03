Hardleers: man voor vierde keer aangehouden met ongeldig rijbewijs

Steeds meer mensen hebben last van verwarde buurtgeno­ten: ‘Het is iedere keer weer schrikken’

Staat ineens het huis van de buren in brand of een steekpartij iets verderop in de straat. Voor veel Groeneharters komt de overlast van mensen die verward zijn, steeds dichterbij. De politie bevestigt dat het aantal van dergelijke meldingen toeneemt.