Hardleerse bestuurder voor de zesde keer onder invloed van de weg gehaald

Politie in Hoofddorp schiet op auto in poging dief aan te houden, verdachte al dagenlang onvindbaar

Een vermeende autokraker is er woensdag vandoor gegaan in Hoofddorp toen twee agenten hem wilden aanhouden. De man reed in op agenten, waarop een van hen schoten loste. De politie is nog naar hem op zoek.

15:37