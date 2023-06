Kans op helder weer in Kaag en Braassem vanochtend

OVERSCHRIJVINGEN Wie speelt volgend seizoen waar? Alle transfers in het amateur­voet­bal op een rijtje

Voor amateurvoetballers sluit donderdag om 0.00 uur de ‘transfermarkt'. Na deze datum is het niet meer mogelijk om overschrijving aan te vragen naar een andere club. Traditiegetrouw is het met name bij de hoger spelende clubs een komen en gaan van voetballers. Hieronder het overzicht van de overschrijvingen in het Groene Hart.