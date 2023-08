Kirsten was niet bij Schiphol-protest, tóch krijgt ze Marechaussee achter zich aan: ‘Echt freaky’

Damian (28) sleurde agent meters mee met auto en reed daarna op hem in: negen maanden celstraf

Hij sleurde in Alphen eerst achteruitrijdend een agent meters mee met zijn geopende autoportier, reed vervolgens op hem in en ging daarna op hoge snelheid ernstig over de schreef in het verkeer. En dat allemaal binnen een kwartier tijd. Dus moet Damian P. (28) een gevangenisstraf uitzitten van negen maanden.