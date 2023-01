Meevaller bij herbouw afgebrande kerk in Hoogmade: binnenmuren hoeven niet gesloopt

,,Het geld dat we op deze manier in onze zak houden, kunnen we dan mooi besteden aan andere zaken”, geeft Leo van Rijn namens het kerkbestuur aan. De herbouw is net begonnen, met toestemming van het bisdom Rotterdam. Het kerkbestuur gaf eerder al aan dat de gelovigen in Hoogmade gaan proberen zelf pakweg een ton in te zamelen voor de herbouw. Er zijn ook afspraken gemaakt met de verzekeraar, die echter niet alle schade vergoedt.

Bij de brand op 4 november 2019, die ontstond bij het wegbranden van verfresten in het dak van het gebouw, stortte de torenspits omlaag en liep de kerk zware schade op. De buitenmuren stonden nog en werden gestut. ,,Onze aannemer uit Bergambacht is de laatste tijd bezig geweest de hele kerk in de steigers te zetten en daarmee zijn ook de binnenmuren voldoende ondersteund om er de komende tijd aan te kunnen werken", verduidelijkt Van Rijn.

Bidcoins

Nog niet de gehele kerktoren staat in de steigers. Als dat wel het geval is, kan eindelijk worden vastgesteld hoe fors de schade op grote hoogte is.

De Hoogmadese kerk werd na de brand gestut.

Inmiddels wordt in een werkplaats al gewerkt aan nieuwe balkconstructies voor het nieuwe kerkdak. Over de herbouw schrijft het kerkbestuur in een nieuwsbrief voor parochianen: ,,Het zal een uniek kerkgebouw worden, waar geschiedenis en moderne tijd met elkaar verweven zullen zijn.”

Als onderdeel van de inzameling voor de herbouw zijn zogenaamde bidcoins gefabriceerd. In deze muntjes is materiaal verwerkt van de kenmerkende torenspits die op de dag van de brand naar beneden kwam. ,,De vraag naar deze muntjes is echt boven verwachting", geeft Van Rijn aan.

