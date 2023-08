Nu kost een huis in Kaag en Braassem 529.000 euro: dit was de prijs begin jaren negentig

Deniel (18) uit Oekraïne kwam vier dagen te laat, nu mag hij niet meer bij zijn moeder wonen

Vier dagen te laat terug van een reis en dan je verblijfsplek kwijt. Terecht, want regels zijn regels? Of hardvochtig? De jonge Oekraïner Deniel en zijn moeder zijn ten einde raad. ‘Dit is horror!’