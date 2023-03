Oekraïners zijn welkom in Leimuiden, maar de buren willen wel weten of ze straks niet in hun tuinen kijken

VERKIEZINGEN 2023 Miljoenen pompen in dijken of schoon water? Dit valt er te kiezen tijdens water­schaps­ver­kie­zin­gen

Over een week kiezen we niet alleen voor de Provinciale Staten, maar ook onze vertegenwoordigers bij de waterschappen. Maar waarvoor kiezen we dan? Iedereen is toch voor droge voeten en schoon drinkwater? Klopt, toch kunnen er genoeg keuzes gemaakt worden.