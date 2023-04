Oplossing voor probleem-brug is er (nog) niet: komt er nu een tunnel door Leimuiden?

Enthousias­me straalt af van de G-voetbal­lers van Alphense Boys: ‘Soms als een vliegtuig over het veld’

Alphense Boys beschikt over twee zeer bevlogen G- teams. Daar komt voor het zover is, heel veel bij kijken. Met een team van zeven begeleiders wordt er hard gewerkt om deze afdeling zo goed mogelijk te laten functioneren en groeien. Sfeer is altijd al zijn er ook tegenslagen, zoals een oud bondscoach die zich niet van zijn beste kant liet zien, en het harde feit dat er ook clubs zijn die te voor de G- spelers doen