Regenbuien, maar soms ook zon in Kaag en Braassem vandaag

Deze tieners gaan (zonder ouders) drie weken naar scouting­kamp in Zuid-Ko­rea: ‘Mooiste reis van je leven’

Buiten zijn en leren, maar vooral enorm veel lol hebben. Dat belooft de World Scout Jamboree. Een paar weken lang verandert een leeg en afgelegen gebied in Zuid-Korea in een ware stad met meer dan veertigduizend jonge ‘inwoners’. Tien van hen komen uit Alphen. ,,We hebben er enorm veel zin in.”