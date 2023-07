Regenbuien, maar soms ook zon in Kaag en Braassem vandaag

Huis met een ziel waar je meteen verliefd op wordt: in de tuin wonen egeltjes, vogels, bijen én een roofvogel

Elianne en Rik Goedknegt hadden nog nooit in een oud huis in een klein dorp gewoond. Sinds ze de woning aan de Oud Nieuwveenseweg in Nieuwveen kochten, willen ze niet anders meer.