Sjouwen met boomstam­men en autobanden: Erica laat vrouwen op onortho­doxe wijze in zichzelf geloven

Erica Bloem (57) is geen tovenaar, maar veel vrouwen staan dankzij haar nu anders in het leven, verzekeren ze. Maar let op: dit is geen verhaal voor watjes. ,,Ik doe geen kunstje.”