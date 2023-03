Veiling voor herbouw afgebrande kerk in Hoogmade in voorjaar 2024

Goed nieuws voor door brand getroffen Hoogmadese kerk: alle verwoeste glas-in-loodramen keren terug

Van de ruim 25 glas-in-loodramen die de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk in Hoogmade had zijn er bij de brand op 4 november 2019 maar twee heel gebleven. Alle ramen zijn vernieuwd als de herbouwde kerk wordt opgeleverd, naar verwachting in het voorjaar van 2024.