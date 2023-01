Vrouw die door politie werd neergeschoten nadat taser niet hielp, bedreigde twee mensen met een mes

Dit meldt het Openbaar Ministerie. De vrouw zit nog in de cel, haar hechtenis is inmiddels met veertien dagen verlengd.

De Roelofarendsveense (53) woont in complex de Arendshorst. Daar zorgde ze volgens enkele andere bewoners wel vaker voor opschudding, maar volgens eigenaar van het complex Meer Wonen was het er juist al een poos rustig. Inmiddels is duidelijk dat de vrouw op oudjaarsdag iemand bedreigde en een dag later dezelfde persoon en een ander met het mes bedreigde. Gewaarschuwde agenten sommeerden de vrouw het wapen te laten vallen, maar dat hielp niet.

Niet gekalmeerd

Nadat tegen haar een stroomstootwapen was gebruikt, bleek ze nog niet gekalmeerd. Daarop werd besloten haar in een been te schieten. De wond is in het ziekenhuis behandeld, daarna is de vrouw aangehouden.