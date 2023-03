Waar kun je stemmen in gemeente Kaag en Braassem? Hier vind je alle stembureaus!

Femke (17) droomt van werken in een groot hotel: ‘Leuk om mensen te helpen’

Hotels hebben Femke van Vliet van kleins af aan al gefascineerd. Als ze nu op vakantie is, kijkt ze met een ander oog dan haar familie. ,,Ik let extra goed op hoe we ontvangen worden. Voor mij is het namelijk echt een droom om in een groot hotel te werken.”