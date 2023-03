Wat weinig mensen mogen, maar Guido wél als gast van premier: op fiets geheimen van Bhutan ontdekken

Twee weken lang ontdekte hij in alle vrijheid de geheimen van Bhutan in Azië. Als persoonlijke gast van de minister-president werd Guido van Enckevort op zijn fiets toegelaten tot het land, dat normaal gesproken alleen te bezoeken is per georganiseerde groepsreis en tegen betaling van 200 euro per dag.