Wie gemeente belt, krijgt tegenwoordig burgemeester aan de lijn: ‘Inwoners reageren positief’

Hoe zijn jullie op dit idee gekomen?

,,We hadden een tijdje geleden een brainstorm over hoe we de gastvrijheid in de gemeente zouden kunnen verbeteren. Hoewel er heel hard wordt gewerkt, is er nog steeds een kans dat je in de wacht terecht komt als je ons belt. Om dat iets persoonlijker te maken wordt je dan door mij begroet. En niet alleen bij de eerste verwelkoming hoor je mij, ik heb het hele keuzemenu ingesproken. Je hoort me dus ook vertellen of we gesloten zijn, op welke toets je moet drukken en met wie je contact op kan nemen over bepaalde onderwerpen.”

Hoe reageren mensen hierop?

,,Het nieuwe keuzemenu is ongeveer twee weken geleden ingesteld. In die tijd hebben we al een hoop positieve reacties gehad op sociale media. Daarnaast ben ik in die korte tijd al drie verschillende inwoners tegengekomen die zeiden dat ze me nog ‘hadden gesproken’ of mijn stem herkenden van het bandje. Dat is natuurlijk grappig om terug te horen. Hopelijk zorgt het voor wat meer zichtbaarheid en extra contact met de inwoners. Het liefst ga ik natuurlijk fysiek in gesprek met de inwoners, maar alle beetjes helpen.”

En wat gebeurt er als je uiteindelijk door dat keuzemenu heen komt?

,,Dan krijg je gewoon een medewerker van het klantcontactcentrum aan de lijn. Zij doen het supergoed volgens mij, dus dat gaat meestal al heel snel. Het staat wel op de planning dat ik daar zelf een keer de telefoon op ga nemen. Het is nog druk, dus het is nog even zoeken naar een goed moment. Het lijkt me een interessante manier om te horen wat er precies speelt bij inwoners.”

Reageren? Brieven kunnen naar onze lezersredactie, met voor-, achternaam en adres (dit laatste niet voor publicatie). Een lezersbrief is max. 150 woorden en kan worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.