‘Wow-momentje’ voor Daisy (11): nieuw park in dorp krijgt haar naam

column Dennis treurt om dood van leermees­ter Nanne: ‘Vuur dat in zijn ogen brandde is overgesla­gen op anderen’

Er is een pionier doodgegaan. Nanne Fioole zag ondernemerskansen die anderen niet zagen en zette ‘duurzaamheid’ op de kaart in een tijd waarin megavervuilers als Tata Steel nog werden bejubeld. Zo vermengde hij als hartstochtelijk liberaal het rechtse met het linkse gedachtengoed. Verder was hij ook een beetje een boefje.