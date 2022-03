3 jaar cel dreigt voor Kampenaar die 16-jarige prostituee onderdak bood

Het was een afschuwelijk verhaal waarmee het kind uit de provincie Groningen in 2021 naar de politie stapte. Ze had de Kampenaar in de zomervakantie van 2020 via een gemeenschappelijke vriend leren kennen en ze maakten een seksafspraak in een hotel in Groningen. Daarna vroeg ze hem of hij een kamer voor haar had, waar ze klanten kon ontvangen, ze zou er zeventig euro per dag voor betalen. F. kon wel een centje gebruiken en ging op haar verzoek in.