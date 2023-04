Aangepast busvervoer door werkzaamheden Molenbrug in Kampen

met poll Zwolle wil maatregel doorvoeren in horeca waar niet alle stappers blij mee zijn: ‘Dit moet blijven’

Hoewel maar weinig horecazaken ze nog bieden, wil de gemeente Zwolle af van de zogenaamde ‘happy hours’. De stuntprijzen die cafés hanteren voor de verkoop van drank zou niet bij passen ‘de gezonde, veilige en leefbare stad die Zwolle wil zijn’. Oh nee? ,,Dit moet gewoon blijven, want ook hierdoor is het gezellig.”