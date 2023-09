Accijnsverhoging op alcohol: meer dan 30.000 inwoners Kampen geraakt

‘Levensge­vaar­lij­ke’ trekkers mogen nog steeds over de De La Sablonière­ka­de in Kampen: bewoners trekken opnieuw aan de bel

Zuur worden willen ze niet, maar Kampenaren Fred van der Kraaij en Andries Kroeze balen. Een jaar geleden trokken de bewoners van de De La Sablonièrekade aan de bel over de verkeersveiligheid in hun straat. En nu doen ze dat opnieuw na de constatering dat er in een jaar tijd bar weinig veranderd is.