Adviesraad Kampen: energietoeslag niet toereikend, maatwerk en extra inzet van de gemeente nodig

Inwoners Kamperei­land moeten ineens veel meer erfpacht betalen: ‘Dit heeft desastreu­ze gevolgen’

Van 1000 euro erfpacht per jaar voor een burgerwoning naar 12.000 euro. Henk Meuleman (76), inwoner van Kampereiland, heeft geen goed woord over voor de nieuwe pachtregels. Hoewel de gemeente Kampen heeft gevraagd de forse prijsstijgingen even ‘on hold’ te zetten, overheersen de zorgen.

16 september