Als Kampen van de IJsselkogge af wil, dan kan dat: ‘Geen enkele verplichting’

MET VIDEO Goedkoper, sneller en net zo lekker: Ria uit Dronten frituurt niet op gas en is voorbeeld voor anderen

Langzaam daalt het mandje met patat in pruttelende frituurolie. Om minuten later goudgeel gebakken weer boven te komen. Het lijkt op een doodnormale gebeurtenis die dagelijks honderd keer wordt gedaan in een cafetaria. Toch is Ria Dekker uit Dronten onderscheidend en levert dat haar een prijs op.

11 januari